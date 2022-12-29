Над окупованим Бердянськом помітили багато вертольотів РФ: що відомо

Сьогодні, 29 грудня, в небі над тимчасово окупованим Бердянськом місцеві жителі помітили багато російських гелікоптерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Бердянської міської ради в Telegram.
"Над Бердянськом зараз літає купа рашистських гвинтокрилів. Місцеві давно не чули такого гуркоту", - йдеться в повідомленні.
Міська рада вважає, що таким чином до Бердянська можуть звозити поранених з донецького та запорізького напрямків.
"Санаторії та бази на Бердянській косі перетворились на суцільній військовий шпиталь для поранених рашистів", - додали мерії.
Нагадаємо, вчора ЗСУ в Запорізькій області знищили понад 50 окупантів.
Раніше ми писали, що минулої доби Збройні сили України знищили ще 790 окупантів та збили 10 дронів ворога.
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