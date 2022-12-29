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Над оккупированным Бердянском заметили много вертолетов РФ: что известно

Фото: в небе над оккупированным Бердянском местные жители заметили много вертолетов (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 29 декабря, в небе над временно оккупированным Бердянском местные жители заметили много российских вертолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Бердянского городского совета в Telegram.

"Над Бердянском сейчас летает куча рашистских вертолетов. Местные давно не слышали такого грохота", - говорится в сообщении.

Городской совет считает, что таким образом в Бердянск могут свозить раненых с донецкого и запорожского направлений.

"Санатории и базы на Бердянской косе превратились в сплошной военный госпиталь для раненых рашистов", - добавили в горсовете.

Напомним, вчера ВСУ в Запорожской области уничтожили более 50 оккупантов.

Ранее мы писали, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще 790 оккупантов и сбили 10 дронов врага.

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