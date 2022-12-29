Над оккупированным Бердянском заметили много вертолетов РФ: что известно

Сегодня, 29 декабря, в небе над временно оккупированным Бердянском местные жители заметили много российских вертолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Бердянского городского совета в Telegram.
"Над Бердянском сейчас летает куча рашистских вертолетов. Местные давно не слышали такого грохота", - говорится в сообщении.
Городской совет считает, что таким образом в Бердянск могут свозить раненых с донецкого и запорожского направлений.
"Санатории и базы на Бердянской косе превратились в сплошной военный госпиталь для раненых рашистов", - добавили в горсовете.
Напомним, вчера ВСУ в Запорожской области уничтожили более 50 оккупантов.
Ранее мы писали, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще 790 оккупантов и сбили 10 дронов врага.
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