На окупованих територіях Запорізькій і Херсонській областях зникло світло

На окупованих росіянами територіях Херсонській області спостерігаються проблеми зі світлом зранку 27 листопада. Також знеструмлена окупована частина Запорізької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та гауляйтерів.
Як написав у Telegram гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо, зранку нібито сталося аварійне відключення на лінії електропередач ВЛ-330 кВ "Джанкой - Мелітополь".
За його словами, без світла були 137 тисяч осіб у 172 містах і селищах окупованої частини Херсонської області. Подачу електроенергії, як запевняє Сальдо, вже відновили в Генічеському та Новотроїцькому округах, але 69 населених пунктів ще знеструмлені.
Призначений окупантами так званий "губернатор" Запорізької області Євген Балицький заявив, що причиною відключення світла стало пошкодження на лініях електропередач, а подачу електроенергії скоро відновлять.
При цьому Бердянська міська військова адміністрація повідомила, що Бердянськ повністю знеструмлений.
"За інформацією мешканців, в окремих мікрорайонах вже відсутнє водо- та теплопостачання, не приймають пацієнтів в місцевих поліклініках. В стоматології - лише з гострим болем", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що остання масована атака РФ на українську енергетику сталася в ніч на 17 листопада. Тоді окупанти випустили по Україні 120 різних ракет та 90 дронів. Сили ППО знищили 144 цілі.
Внаслідок масованої атаки постраждали енергетичні об'єкти в Одеській, Вінницькій, Рівненській, Волинській та Львівській областях. Детальніше про наслідки обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.
Після ворожої атаки Україна повернулася до відключень світла за графіками. Як повідомило "Укренерго", сьогодні з 08:00 до 19:00 в Україні діятиме одна черга відключень світла для побутових споживачів.
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