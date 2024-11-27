На окупованих територіях Запорізькій і Херсонській областях зникло світло

Як написав у Telegram гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо, зранку нібито сталося аварійне відключення на лінії електропередач ВЛ-330 кВ "Джанкой - Мелітополь".

За його словами, без світла були 137 тисяч осіб у 172 містах і селищах окупованої частини Херсонської області. Подачу електроенергії, як запевняє Сальдо, вже відновили в Генічеському та Новотроїцькому округах, але 69 населених пунктів ще знеструмлені.

Призначений окупантами так званий "губернатор" Запорізької області Євген Балицький заявив, що причиною відключення світла стало пошкодження на лініях електропередач, а подачу електроенергії скоро відновлять.

При цьому Бердянська міська військова адміністрація повідомила, що Бердянськ повністю знеструмлений.

"За інформацією мешканців, в окремих мікрорайонах вже відсутнє водо- та теплопостачання, не приймають пацієнтів в місцевих поліклініках. В стоматології - лише з гострим болем", - йдеться у повідомленні.