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На окупованих територіях загарбники влаштували урок пропаганди школярам, - ЦНС

Фото: росіяни намагаються змінити самоідентифікацію українських дітей на ТОТ (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Представники російської "Комісії захисту прав неповнолітніх" провели лекції у захоплених школах на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).

Заняття провели для початкової школи з нагоди "9 травня". На них дітям промивали мізки щодо поточної війни Кремля проти України.

Крім того, дітям видавали канцтовари з символікою СРСР і змушували вчити гімн РФ. Таким чином гастролери займалися зміною самоідентифікації українських дітей.

Ситуація на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях України окупанти вербують неповнолітніх студентів, для стажування на заводі у Росії, де збираються іранські дрони-камікадзе Shahed.

Російські загарбники формують реєстр жителів окупованого Маріуполя. Їм хочуть заборонити проживати у місті.

Також окупанти посилили виявлення та вилов проукраїнських інформаторів у Криму.

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Війна Росії проти України