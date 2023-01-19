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На окупованих територіях українцям відмовляють в медичних послугах, - Маляр

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Четвер 19 січня 2023 17:46
На окупованих територіях українцям відмовляють в медичних послугах, - Маляр Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові руйнують систему охорони здоров'я на тимчасово окупованих територіях. Відмовляють українцям в надані медичних послуг.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

За словами Маляр, росіяни використовують профільні відділення лікувальних закладів, які не призначення для лікування поранених, для медичного забезпечення своїх нікчемних солдатів. Через це цивільні не можуть отримати необхідну медичну допомогу, а в окремих населених пунктах доступ місцевого населення до лікарень та пологових будинків взагалі заборонено.

"У такий спосіб окупати намагаються закрити прогалини в медичному забезпеченні особового складу та розширити можливості військових шпиталів, розгорнутих на базі міських та районних лікувальних закладів", - пише заступниця міністра оборони України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Маляр, російські військові на тимчасово окупованих територіях знайшли новий привід для так званої "націоналізації" приватних підприємств.

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