ua ru
Чт, 19 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На оккупированных территориях украинцам отказывают в медицинских услугах, - Маляр

Новина українською →
Четверг 19 января 2023 17:46
На оккупированных территориях украинцам отказывают в медицинских услугах, - Маляр Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные разрушают систему здравоохранения на временно оккупированных территориях. Отказывают украинцам в предоставлении медицинских услуг.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замминистра обороны Украины Анны Маляр.

По словам Маляр, россияне используют профильные отделения лечебных учреждений, которые не предназначены для лечения раненых, для медицинского обеспечения своих ничтожных солдат. Поэтому гражданские не могут получить необходимую медицинскую помощь, а в отдельных населенных пунктах доступ местного населения к больницам и роддомам вообще запрещен.

"Таким образом, окупать пытаются закрыть пробелы в медицинском обеспечении личного состава и расширить возможности военных госпиталей, развернутых на базе городских и районных лечебных учреждений", - пишет заместитель министра обороны Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Маляр, российские военные на временно оккупированных территориях нашли новый повод для так называемой "национализации" частных предприятий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация
NEWS
Вертолет и почти 800 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
Вертолет и почти 800 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
DAILY
Как россияне разрушали села и человеческие судьбы. Репортаж из Херсонской области
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как россияне разрушали села и человеческие судьбы. Репортаж из Херсонской области