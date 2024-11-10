UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

На окупованих територіях України вводять нововведення для авто, - ЦНС

Фото: росіяни встоновляюють нові правила на окупованих територіях (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові ввели нововведення для авто на окупованих територіях України. Ворог намагається переробити все згідно з вимогами росстандарту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Російські окупанти заявили, що вже до кінця року на номерах автомобілів мешканців тимчасово окупованих територій має з’явитися російський "триколор" у правому нижньому кутку.

"Все за вимогами росстандарту", - додали в ЦНС.

Життя в окупації

Нагадаємо, що після окупації українських територій російські військові постійно вводять свої закони.

До прикладу лише в Криму Російська Федерація "націоналізувала" щонайменше 1200 об'єктів нерухомості. І це тільки за цей рік.

Мало того, люди в окупації не зможуть отримати допомогу після вакцинації без паспорта РФ.

До всього цього на окупованих територіях України посилюється криза в будівельній галузі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниОкупанти