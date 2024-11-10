На окупованих територіях України вводять нововведення для авто, - ЦНС

Російські військові ввели нововведення для авто на окупованих територіях України. Ворог намагається переробити все згідно з вимогами росстандарту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Російські окупанти заявили, що вже до кінця року на номерах автомобілів мешканців тимчасово окупованих територій має з’явитися російський "триколор" у правому нижньому кутку.
"Все за вимогами росстандарту", - додали в ЦНС.
Нагадаємо, що після окупації українських територій російські військові постійно вводять свої закони.
До прикладу лише в Криму Російська Федерація "націоналізувала" щонайменше 1200 об'єктів нерухомості. І це тільки за цей рік.
Мало того, люди в окупації не зможуть отримати допомогу після вакцинації без паспорта РФ.
До всього цього на окупованих територіях України посилюється криза в будівельній галузі.
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