На оккупированных территориях Украины вводят нововведения для авто, - ЦНС

Жизнь в оккупации

Напомним, что после оккупации украинских территорий российские военные постоянно вводят свои законы.

К примеру, только в Крыму Российская Федерация "национализировала" по меньшей мере 1200 объектов недвижимости. И это только за этот год.

Более того, люди в оккупации не смогут получить помощь после вакцинации без паспорта РФ.

Ко всему этому на оккупированных территориях Украины усугубляется кризис в строительной отрасли.

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