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На оккупированных территориях Украины вводят нововведения для авто, - ЦНС

Фото: россияне устанавливают новые правила на оккупированных территориях (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные ввели нововведения для автомобилей на оккупированных территориях Украины. Враг пытается переделать все согласно требованиям Росстандарта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Российские оккупанты заявили, что уже к концу года на номерах автомобилей жителей временно оккупированных территорий должен появиться российский "триколор" в правом нижнем углу.

"Все по требованиям Росстандарта", - добавили в ЦНС.

Жизнь в оккупации

Напомним, что после оккупации украинских территорий российские военные постоянно вводят свои законы.

К примеру, только в Крыму Российская Федерация "национализировала" по меньшей мере 1200 объектов недвижимости. И это только за этот год.

Более того, люди в оккупации не смогут получить помощь после вакцинации без паспорта РФ.

Ко всему этому на оккупированных территориях Украины усугубляется кризис в строительной отрасли.

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