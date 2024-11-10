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На окупованих територіях України вводять нововведення для авто, - ЦНС

Україна, Неділя 10 листопада 2024 20:39
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На окупованих територіях України вводять нововведення для авто, - ЦНС Фото: росіяни встоновляюють нові правила на окупованих територіях (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові ввели нововведення для авто на окупованих територіях України. Ворог намагається переробити все згідно з вимогами росстандарту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Російські окупанти заявили, що вже до кінця року на номерах автомобілів мешканців тимчасово окупованих територій має з’явитися російський "триколор" у правому нижньому кутку.

"Все за вимогами росстандарту", - додали в ЦНС.

Життя в окупації

Нагадаємо, що після окупації українських територій російські військові постійно вводять свої закони.

До прикладу лише в Криму Російська Федерація "націоналізувала" щонайменше 1200 об'єктів нерухомості. І це тільки за цей рік.

Мало того, люди в окупації не зможуть отримати допомогу після вакцинації без паспорта РФ.

До всього цього на окупованих територіях України посилюється криза в будівельній галузі.

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