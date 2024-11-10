ua en ru
Вс, 10 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На оккупированных территориях Украины вводят нововведения для авто, - ЦНС

Украина, Воскресенье 10 ноября 2024 20:39
UA EN RU
На оккупированных территориях Украины вводят нововведения для авто, - ЦНС Фото: россияне устанавливают новые правила на оккупированных территориях (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные ввели нововведения для автомобилей на оккупированных территориях Украины. Враг пытается переделать все согласно требованиям Росстандарта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Российские оккупанты заявили, что уже к концу года на номерах автомобилей жителей временно оккупированных территорий должен появиться российский "триколор" в правом нижнем углу.

"Все по требованиям Росстандарта", - добавили в ЦНС.

Жизнь в оккупации

Напомним, что после оккупации украинских территорий российские военные постоянно вводят свои законы.

К примеру, только в Крыму Российская Федерация "национализировала" по меньшей мере 1200 объектов недвижимости. И это только за этот год.

Более того, люди в оккупации не смогут получить помощь после вакцинации без паспорта РФ.

Ко всему этому на оккупированных территориях Украины усугубляется кризис в строительной отрасли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Оккупанты
NEWS
Байден будет убеждать Трампа и Конгресс в дальнейшей поддержке Украины, - Белый дом
Байден будет убеждать Трампа и Конгресс в дальнейшей поддержке Украины, - Белый дом
DAILY
Интервью с предателем. Как житель Часового Яра отсидел за "ДНР" и встал на сторону России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Интервью с предателем. Как житель Часового Яра отсидел за "ДНР" и встал на сторону России