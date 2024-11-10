На окупованих територіях України посилюється криза в будівельній галузі, - ЦНС

Ситуація на окупованих територіях

Днями стало відомо, що загарбники планують готувати новий персонал на окуповану Запорізьку АЕС на курсах, тривалістю лише кілька місяців. Причиною став кадровий голод на ТОТ.

Після атака Сил оборони, росіяни посилили контрдиверсійний режим в окупованому Бердянську Запорізької області.

Крім того, ворог придумав новий підступний метод примусової паспортизації жителів окупованих територій.

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