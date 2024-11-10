UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

На окупованих територіях України посилюється криза в будівельній галузі, - ЦНС

Фото: загарбники зіткнулися з кризою будівництва (facebook.com/luckyland dim)
Автор: Валерій Савицький

У Російській Федерації розгортається криза в будівельній галузі. Її наслідки відчуваються також на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Влада Росії через кризу зупинила пільгові іпотеки та зняла контроль над відсотками. Таким чином забудовники почали зупиняти будівництво об’єктів.

"На ТОТ Криму та Сходу України вже фіксується зупинка будівництва житлових будинків. Водночас звезених на схід з інших регіонів будівельників наразі не відпускають за межі їх розселення (гуртожитків)", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на окупованих територіях

Днями стало відомо, що загарбники планують готувати новий персонал на окуповану Запорізьку АЕС на курсах, тривалістю лише кілька місяців. Причиною став кадровий голод на ТОТ.

Після атака Сил оборони, росіяни посилили контрдиверсійний режим в окупованому Бердянську Запорізької області.

Крім того, ворог придумав новий підступний метод примусової паспортизації жителів окупованих територій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News