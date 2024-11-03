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РФ посилила контрдиверсійний режим в окупованому Бердянську після атак ЗСУ, - ЦНС

Неділя 03 листопада 2024 15:26
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РФ посилила контрдиверсійний режим в окупованому Бердянську після атак ЗСУ, - ЦНС Фото: російський військовий біля порту у Бердянську (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Нещодавно дрони ЗСУ атакували порт у тимчасово окупованому Бердянську. У зв'язку з цим ворог провів рейд в районах навколо об'єкта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними інформаційного ресурсу, після вдалих уражень інфраструктури порту, окупанти шукали навідників серед мешканців навколишніх будинків.

"Адже ворог так і не зрозумів, шо що кожен українець на тимчасово окупованих територіях допомагає звільненню рідного краю", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в районі порту збільшилась кількість перевірок авто та перехожих. Особливу увагу окупанти приділяють до телефонів та наявності російського паспорта.

Нагадаємо, вранці 31 жовтня, в окупованому Бердянську пролунали вибухи. Місто атакували дрони, після чого виникли проблеми зі світлом.

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, основні удари були в районі порту. Далі над об'єктом візуально був помітний дим від великої великої пожежі. На місце виїхало багато швидких і пожежників. Крім цього, було атаковано приміщення будівлі самої «адміністрації» в місті.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Бердянську Запорізької області був підірваний залізничний міст. Вибух стався в мікрорайоні Колонія, а сам міст, як повідомляють у мережі, розташований між будівлею водоканалу і автомийкою по Східному проспекту.

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