На ЗАЕС працевлаштують "атомників" з кількамісячною підготовкою, - ЦНС
На тимчасово окупованих територіях фіксується нестача працівників на стратегічних об'єктах. Росіяни хочуть лише кілька місяців навчати спеціалістів для роботи на Запорізькій атомній електростанції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Росіяни не можуть забезпечити роботу стратегічних об'єктів через кадровий голод, що склався на тимчасово окупованих територіях України.
Серед таких Запорізька атомна станція. Охочих гастарбайтерів з РФ рятувати ситуацію дедалі менше, адже працівники не отримують обіцяних бонусів за роботу в умовах війни.
Виправити ситуацію окупанти вирішили у звичний для себе спосіб.
"В Енергодарі організували кількамісячні курси, які штампуватимуть "спеціалістів-атомників". З таким підходом ЗАЕС все більше нагадує порохову діжку", - йдеться у повідомленні.
Окупація Запорізької АЕС
Росіяни захопили Запорізьку атомну електростанцію 4 березня 2022 року після окупації міста-супутника Енергодара. Пізніше загарбники розмістили на території АЕС бронетехніку, а приміщення щільно замінували.
На станції працює місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Однак попри це, окупанти не виконують її рекомендацій щодо збереження ядерної безпеки.
ЗАЕС регулярно опиняється на межі блекауту з загрозою ядерної аварії через обстріли армії РФ.
Востаннє такий інцидент стався 21 жовтня. Обстріли пошкодили одну з двох ліній електропередач 330 кіловольт, що з'єднують станцію з об'єднаною енергосистемою.
АЕС була знеструмлена 26 годин. Наступного дня після інциденту, енергетики відновили живлення по лінії для обслуговування потреб АЕС.
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