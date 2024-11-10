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На оккупированных территориях Украины усиливается кризис в строительной отрасли, - ЦНС

Воскресенье 10 ноября 2024 03:38
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На оккупированных территориях Украины усиливается кризис в строительной отрасли, - ЦНС Фото: захватчики столкнулись с кризисом строительства (facebook.com/luckyland dim)
Автор: Валерий Савицкий

В Российской Федерации разворачивается кризис в строительной отрасли. Его последствия ощущаются также на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Власти России из-за кризиса остановили льготные ипотеки и сняли контроль над процентами. Таким образом застройщики начали останавливать строительство объектов.

"На ВОТ Крыма и Востока Украины уже фиксируется остановка строительства жилых домов. В то же время свезенных на восток из других регионов строителей пока не отпускают за пределы их расселения (общежитий)", - говорится в сообщении.

Ситуация на оккупированных территориях

На днях стало известно, что захватчики планируют готовить новый персонал на оккупированную Запорожскую АЭС на курсах, продолжительностью всего несколько месяцев. Причиной стал кадровый голод на ВОТ.

После атака Сил обороны, россияне усилили контрдиверсионный режим в оккупированном Бердянске Запорожской области.

Кроме того, враг придумал новый коварный метод принудительной паспортизации жителей оккупированных территорий.

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