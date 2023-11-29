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На окупованих територіях росіяни влаштовують облави та викрадають для шантажу людей, - Федоров

Ілюстративне фото: росіяни почали викрадати українців на окупованих територіях (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Росіяни посилюють терор на окупованих українських територіях. Вони почали влаштовувати облави та викрадати українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Мелітополя Івана Федорова.

"Влаштовують облави в селах вздовж автодороги на Крим, особливо прискіпливо фільтрують села, де розміщається особовий склад ворожих військ", - пише Федоров.

Окрім цього російські військові активізували роботу шпигунів. Зокрема у Терпінні помічені "коробейники" в цивільному одязі, які замість того, щоб щось продавати, ставлять безліч запитань.

Також росіяни почали знову викрадати людей та брехати їх рідним.

"Батькам викраденої дівчини з Мелітополя, яку звинуватили в тероризмі і вже навіть неодноразово показували по ТБ, на їхні запити щодо місця знаходження дочки, повідомили, що такої людини не затримували"? - заявив Федоров.

Ситуація в Запорізькій області

Раніше ми писали, що в тимчасово окупованому Бердянську загарбники посилили мобілізацію. Порядок денний роздають навіть співробітникам комунальних служб.

Також стало відомо, що в окупованому Токмаку росіяни шукали інформаторів ЗСУ. За даними Центру національного спротиву, ворог обшукав майже 300 приміщень.

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