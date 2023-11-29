На оккупированных территориях россияне устраивают облавы и похищают для шантажа людей, - Федоров

"Устраивают облавы в селах вдоль автодороги на Крым, особенно тщательно фильтруют села, где размещается личный состав вражеских войск", - пишет Федоров.

Кроме этого, российские военные активизировали работу шпионов. В частности, в Терпене замечены "коробейники" в гражданской одежде, которые вместо того, чтобы что-то продавать, задают множество вопросов.

Также россияне снова начали похищать людей и врать их родным.

"Родителям похищенной девушки из Мелитополя, которую обвинили в терроризме и уже даже неоднократно показывали по ТВ, по их запросам относительно места нахождения дочери, сообщили, что такого человека не задерживали"? – заявил Федоров.

Ситуация в Запорожской области

Ранее мы писали, что во временно оккупированном Бердянске захватчики усилили мобилизацию. Повестку дня раздают даже сотрудникам коммунальных служб.

Также стало известно, что в оккупированном Токмаке россияне искали информаторов ВСУ. По данным Центра национального сопротивления, враг обыскал около 300 помещений.

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