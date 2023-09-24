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На окупованих територіях росіяни посвячують школярів в "орлят Росії", - Лубінець

Фото: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Малиновський

На тимчасово окупованих територіях росіяни намагаються "первиховати" українських дітей через мілітаризацію освіти та поширення пропаганди в школах.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Він зазначив, що окупанти намагаються викорінити українську ідентичність усіма способами. Серед них і "перевиховання" дітей за допомогою військової пропаганди.

"Так, представники окупаційної влади в межах проєкту “Патріотичного виховання громадян Російської Федерації” "посвячують" українських школярів із ТОТ у "справжні орлята Росії", - написав омбудсмен.

Лубінець додав, що Офіс омбудсмена дізнався про це за результатами моніторингу інформаційних каналів ворожої влади на ТОТ.

"Ця інформація скерована до Офісу генерального прокурора з метою фіксації фактів скоєння представниками РФ воєнних злочинів проти українських дітей", - зазначив він.

Пропаганда серед молоді

Росіяни активно використовують методи пропаганди для поширення вигідних наративів серед молоді на окупованій території. Так, в тимчасово окупованому Криму росіяни проводять заходи "військово-патріотичного виховання", направлені на поширення пропаганди серед молоді.

А в Маріуполь для видачі дітям в початкової школі завезли зошити з портретом та цитатою російського диктатора Володимира Путіна. Крім цього, дітей там змушують писати листи російським окупантам.

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