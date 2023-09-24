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На оккупированных территориях россияне посвящают школьников в "орлят России", - Лубинец

Фото: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Малиновский

На временно оккупированных территориях россияне пытаются "воспитать" украинских детей из-за милитаризации образования и распространения пропаганды в школах.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram.

Он отметил, что оккупанты пытаются искоренить украинскую идентичность всеми способами. Среди них и "перевоспитание" детей посредством военной пропаганды.

"Да, представители оккупационных властей в рамках проекта "Патриотического воспитания граждан Российской Федерации" "посвящают" украинских школьников из ВОТ в "настоящие орлята России", - написал омбудсмен.

Лубинец добавил, что Офис омбудсмена узнал об этом по результатам мониторинга информационных каналов вражеской власти на ВОТ.

"Эта информация направлена в Офис генерального прокурора с целью фиксации фактов совершения представителями РФ военных преступлений против украинских детей", - отметил он.

Пропаганда среди молодежи

Россияне активно используют методы пропаганды для распространения выгодных нарративов среди молодежи на оккупированной территории. Так, во временно оккупированном Крыму россияне проводят мероприятия военно-патриотического воспитания, направленные на распространение пропаганды среди молодежи.

А в Мариуполь для выдачи детям в начальной школе отвезли тетради с портретом и цитатой российского диктатора Владимира Путина. Кроме того, детей там заставляют писать письма российским оккупантам.

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