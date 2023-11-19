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На окупованих територіях РФ відкрила "школу блогерів" для посилення пропаганди українців

Неділя 19 листопада 2023 16:07
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На окупованих територіях РФ відкрила "школу блогерів" для посилення пропаганди українців Ілюстративне фото: РФ відкрила "школу блогерів" для посилення пропаганди українців (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Росія запустила так звану "школу блогерів" на окупованих територіях України. Це пов'язано з метою посилити пропаганду серед українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Росія зіштовхнулася з тим, що на окупованих територіях їй не вистачає людей для поширення проросійських наративів. У зв'язку з цим було прийнято рішення про відкриття так званої "школи блогерів" на окупованих територіях. Вона фінансується Кремлем.

Ворог сподівається відшукати колаборантів з-поміж студентів, які в пошуках слави погодяться створювати пропагандистський контент.

Ситуація на окупованих територіях України

Раніше ми повідомляли, що українська IT-армія зупинила роботу провайдерів в окупації, тим самим залишивши окупантів без зв'язку.

Також ми писали, що ФСБ Росії завезли на окуповані території України психологи, які виманюють важливу інформацію у населення.

Мелітопольський міський голова Іван Федоров розповів, що росіяни на окупованій території України не видають людям ліки, а просто надсилають їх помирати додому.

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