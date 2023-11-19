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На оккупированных территориях РФ открыла "школу блоггеров" для усиления пропаганды украинцев

Воскресенье 19 ноября 2023 16:07
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На оккупированных территориях РФ открыла "школу блоггеров" для усиления пропаганды украинцев Иллюстративное фото: РФ открыла "школу блоггеров" для усиления пропаганды украинцев (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Россия запустила так называемую "школу блоггеров" на оккупированных территориях Украины. Это связано с целью усилить пропаганду среди украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

Россия столкнулась с тем, что на оккупированных территориях ей не хватает людей для распространения пророссийских нарративов. В этой связи было принято решение об открытии так называемой "школы блоггеров" на оккупированных территориях. Она финансируется Кремлем.

Враг надеется отыскать коллаборантов среди студентов, которые в поисках славы согласятся создавать пропагандистский контент.

Ситуация на оккупированных территориях Украины

Ранее мы сообщали, чтоукраинская IT-армия остановила работу провайдеров в оккупации, оставив тем самым оккупантов без связи.

Также мы писали, чтоФСБ России отвезли на оккупированные территории Украины психологи, которые выманивают важную информацию у населения.

Мелитопольский городской голова Иван Федоров рассказал, что россияне на оккупированной территории Украины не выдают людям лекарства, а просто посылают их умирать домой.

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