На окупованих територіях РФ хоче "реформувати" правоохоронні органи

За даними ЦНС, росіяни планують з 2026 року припинити ротаційну політику формування "поліції" на тимчасово окупованих територіях.

Наразі росіяни формують "поліцію" на окупованих територіях з гастролерів-росіян та колаборантів. Водночас керівний склад це росіяни, а нижча ланка сформована з колаборантів. Однак Росії все одно не вистачає людей для заповнення відділків.

"Для подолання кадрового дефіциту окупанти вже знизили поріг вимог до кандидатів, й фактично готові брати кожного місцевого хто бажає служити окупантам. Та враховуючи не популярність окупації серед місцевих, більшість колаборантів вже відома Руху Опору", - пише ЦНС.

Ситуація на окупованих територіях

Нагадаємо, ми повідомляли, що окупанти перевіряють телефони учнів на наявність українських додатків.

У ЦНС також повідомляли, що "віджате" в українців житло окупанти передають колаборантам.

Окрім того, військові РФ вилучають комплекти супутникового телебачення у мешканців тимчасово окупованих територій України.Таким чином ворог блокує доступ до правди, аби збільшити інформаційну блокаду регіону й занурити місцевих мешканців в болото російської пропаганди.

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