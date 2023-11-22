На оккупированных территориях РФ хочет "реформировать" правоохранительные органы

По данным ЦНС, россияне планируют с 2026 года прекратить ротационную политику формирования полиции на временно оккупированных территориях.

Сейчас россияне формируют "полицию" на оккупированных территориях из гастролеров-россиян и коллаборантов. В то же время руководящий состав это россияне, а низшее звено сформировано из коллаборантов. Однако России все равно не хватает людей для заполнения участков.

"Для преодоления кадрового дефицита оккупанты уже снизили порог требований к кандидатам, и фактически готовы брать каждого местного желающего служить оккупантам. Но учитывая не популярность оккупации среди местных, большинство коллаборантов уже известно Движению Сопротивления", - пишет ЦНС.

Ситуация на оккупированных территориях

Напомним, мы сообщали, что оккупанты проверяют телефоны учащихся на наличие украинских приложений.

В ЦНС также сообщали, что"отжатое" у украинцев жилье оккупанты передают коллаборантам.

Кроме того, военные РФ изымают комплекты спутникового телевидения у жителей временно оккупированных территорий Украины. Таким образом, враг блокирует доступ к правде, чтобы увеличить информационную блокаду региона и погрузить местных жителей в болото российской пропаганды.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.