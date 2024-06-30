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На оккупированных территориях повышают коммунальные для ускорения паспортизации РФ, - ЦНС

Воскресенье 30 июня 2024 23:48
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На оккупированных территориях повышают коммунальные для ускорения паспортизации РФ, - ЦНС Фото: россияне хитро ускоряют паспортизацию РФ на оккупированных территориях (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

После уничтожения экономики, россияне активно делают жителей временно захваченных территорий все более зависимыми от оккупационных властей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Так, захватчики анонсировали рост коммунальных тарифов на 15%, но тут же напомнили, что субсидию можно получить исключительно с паспортом РФ. Таким образом Кремль использует коммунальные платежи как средство достижения цели по паспортизации региона.

"Стоит заметить, что все захваченные территории являются дотационными и большинство населения не имеют возможности платить установленные Москвой тарифы. При этом для РФ нет экономической целесообразности эти тарифы поднимать, но есть "политический интерес", - говорится в сообщении.

Ситуация на оккупированных территориях

На временно оккупированной территории Луганской области представители террористической группировки "ЛНР" намерены передать жилье российским силовикам и мигрантам из Центральной Азии.

Также в июне захватчики набрали сотню подростков в "юнармию" РФ.

Кроме того, на ВОТ не выплачивают зарплату экстренным службам.

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