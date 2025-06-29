На окупованих територіях Луганської області посилено перевірки

"В окупованому з 2014 року Довжанську російські силовики посилили перевірки населення. Цього тижня ретельному огляду підлягали ті, хто збирався виїхати з цього міста або повернутися туди", - повідомив він.

За словами Харченка, особливу увагу окупанти приділяли чоловікам, перевіряючи їхні паспорти, документи на транспорт і наявність військового обліку.

Також він розповів, що в Сєвєродонецьку місцевим жителям доводиться порушувати комендантську годину, встановлену окупантами, через те, що не вистачає лікарів. Через це люди ризикують бути затриманими.

"Але єдина можливість потрапити на прийом – зайняти чергу серед ночі і відстояти декілька годин із температурою, кровотечою чи переломом. Такі черги стають нормою і формуються у під’їздах навколишніх багатоповерхівок. Через відсутність в місті мобільного зв’язку "швидку" викликати неможливо", - розповів Харченко.