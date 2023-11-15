ua en ru
Ср, 15 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На окупованих територіях дефіцит ліків сягнув критичного рівня, - ЦНС

Середа 15 листопада 2023 05:39
UA EN RU
На окупованих територіях дефіцит ліків сягнув критичного рівня, - ЦНС Фото: на окупованих територіях зростає дефіцит ліків (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області зростає дефіцит ліків. Лікарні ж росіяни перетворюють на шпиталі для військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Там зазначили, що окупанти не забезпечують цивільне населення на ТОТ медичними послугами. Тим часом як цивільні лікарні переорієнтовують на роботу військових шпиталів, в аптеках фіксується дефіцит ліків.

"Більшість препаратів віддають саме на потреби російських військових. В той час, коли цивільне населення немає доступу до достатньої кількості ліків", - заявили в ЦНС.

Життя в окупації

Раніше повідомлялось, що росіяни на окупованій території України не видають людям ліків, а просто відправляють їх помирати додому.

Також росіяни завезли на окуповані території України групу так званих "психологів". Вони виманюють важливу інформацію у місцевого населення.

Окупанти на захоплених територіях України змушують так званих "чиновників" вступати до лав прокремлівської політичної партії "Єдина Росія".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Війна Росії проти України
NEWS
Не час говорити. Чому Україна далека від мирної угоди з РФ та що про це думає Захід
Не час говорити. Чому Україна далека від мирної угоди з РФ та що про це думає Захід
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом