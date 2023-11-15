На окупованих територіях дефіцит ліків сягнув критичного рівня, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області зростає дефіцит ліків. Лікарні ж росіяни перетворюють на шпиталі для військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Там зазначили, що окупанти не забезпечують цивільне населення на ТОТ медичними послугами. Тим часом як цивільні лікарні переорієнтовують на роботу військових шпиталів, в аптеках фіксується дефіцит ліків.

"Більшість препаратів віддають саме на потреби російських військових. В той час, коли цивільне населення немає доступу до достатньої кількості ліків", - заявили в ЦНС.

Життя в окупації

Раніше повідомлялось, що росіяни на окупованій території України не видають людям ліків, а просто відправляють їх помирати додому.

Також росіяни завезли на окуповані території України групу так званих "психологів". Вони виманюють важливу інформацію у місцевого населення.

Окупанти на захоплених територіях України змушують так званих "чиновників" вступати до лав прокремлівської політичної партії "Єдина Росія".

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