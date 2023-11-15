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На оккупированных территориях дефицит лекарства достиг критического уровня, - ЦНС

Среда 15 ноября 2023 05:39
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На оккупированных территориях дефицит лекарства достиг критического уровня, - ЦНС Фото: на оккупированных территориях растет дефицит лекарства (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

На временно оккупированных территориях Херсонской области растет дефицит лекарства. Больницы же россияне превращают в госпитали для военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Там отметили, что оккупанты не обеспечивают гражданское население на ТОТ медицинскими услугами. Между тем, как гражданские больницы переориентируют на работу военных госпиталей, в аптеках фиксируется дефицит лекарств.

"Большинство препаратов отдают именно на нужды российских военных. В то время, когда гражданское население не имеет доступа к достаточному количеству лекарств", - заявили в ЦНС.

Жизнь в оккупации

Ранее сообщалось, что россияне на оккупированной территории Украины не выдают людям лекарства, а просто отправляют их умирать домой.

Также россияне отвезли на оккупированные территории Украины группу так называемых "психологов". Они выманивают важную информацию у местного населения.

Оккупанты на захваченных территориях Украины заставляют так называемых "чиновников" вступать в ряды прокремлевской политической партии "Единая Россия".

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