На оккупированных территориях дефицит лекарства достиг критического уровня, - ЦНС

На временно оккупированных территориях Херсонской области растет дефицит лекарства. Больницы же россияне превращают в госпитали для военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Там отметили, что оккупанты не обеспечивают гражданское население на ТОТ медицинскими услугами. Между тем, как гражданские больницы переориентируют на работу военных госпиталей, в аптеках фиксируется дефицит лекарств.

"Большинство препаратов отдают именно на нужды российских военных. В то время, когда гражданское население не имеет доступа к достаточному количеству лекарств", - заявили в ЦНС.

Жизнь в оккупации

Ранее сообщалось, что россияне на оккупированной территории Украины не выдают людям лекарства, а просто отправляют их умирать домой.

Также россияне отвезли на оккупированные территории Украины группу так называемых "психологов". Они выманивают важную информацию у местного населения.

Оккупанты на захваченных территориях Украины заставляют так называемых "чиновников" вступать в ряды прокремлевской политической партии "Единая Россия".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.