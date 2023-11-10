UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На окупованих територіях все частіше відбувається "бавовна" та самоліквідація росіян, - Федоров

Фото: на окупованих територіях все частіше відбувається "бавовна" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На тимчасово окупованих територіях України все частіше лунають вибухи. Крім того, почастішали випадки з умисним вбивством росіян самими ж окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мелітопольського міського голову Івана Федорова.

Федоров заявив, що ворог приховує свої втрати, під час вибухів на окупованих територіях, проросійські ЗМІ зазвичай повідомляють про роботу ППО. Один з прикладів - нещодавно знищений штаб у Скадовську.

"У Бердянську командир підрозділу розстріляв свого солдата через зіпсований настрій, що викликало подальший бунт серед інших орків", - повідомив мер.

Водночас він наголосив, що настрій російської армії також пригнічують постійні вибухи, що лунають на лівому березі Дніпра.

"Ворог розуміє, що міста глибокого тилу небезпечні для армії РФ. Але все одно продовжує звозити гарматне м'ясо та техніку для систематичної ліквідації", - підкреслив Федоров.

Нагадаємо, наразі українські війська змогли встановити безперервний контроль за позиціями на лівобережній частині Херсонської області. Зокрема йдеться про ділянки в районі Антонівських мостів та дорогу між окупованими Олешками та Новою Каховкою.

Докладніше про те, що таке безперервний контроль і чим ситуація, що склалася, загрожує окупаційним військам, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МелітопольВійна Росії проти України