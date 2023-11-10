На окупованих територіях все частіше відбувається "бавовна" та самоліквідація росіян, - Федоров

Федоров заявив, що ворог приховує свої втрати, під час вибухів на окупованих територіях, проросійські ЗМІ зазвичай повідомляють про роботу ППО. Один з прикладів - нещодавно знищений штаб у Скадовську.

"У Бердянську командир підрозділу розстріляв свого солдата через зіпсований настрій, що викликало подальший бунт серед інших орків", - повідомив мер.

Водночас він наголосив, що настрій російської армії також пригнічують постійні вибухи, що лунають на лівому березі Дніпра.

"Ворог розуміє, що міста глибокого тилу небезпечні для армії РФ. Але все одно продовжує звозити гарматне м'ясо та техніку для систематичної ліквідації", - підкреслив Федоров.

Нагадаємо, наразі українські війська змогли встановити безперервний контроль за позиціями на лівобережній частині Херсонської області. Зокрема йдеться про ділянки в районі Антонівських мостів та дорогу між окупованими Олешками та Новою Каховкою.

Докладніше про те, що таке безперервний контроль і чим ситуація, що склалася, загрожує окупаційним військам, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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