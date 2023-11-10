На оккупированных территориях все чаще происходит "бавовна" и самоликвидация россиян, - Федоров

Федоров заявил, что враг скрывает свои потери, при взрывах на оккупированных территориях пророссийские СМИ обычно сообщают о работе ПВО. Один из примеров - недавно уничтоженный штаб в Скадовске.

"В Бердянске командир подразделения расстрелял своего солдата из-за испорченного настроения, что вызвало дальнейший бунт среди других орков", - сообщил мэр.

В то же время он подчеркнул, что настроение российской армии также удручают постоянные взрывы, раздающиеся на левом берегу Днепра.

"Враг понимает, что города глубокого тыла опасны для армии РФ. Но все равно продолжает свозить пушечное мясо и технику для систематической ликвидации", - подчеркнул Федоров.

Напомним, украинские войска смогли установить непрерывный контроль за позициями на левобережной части Херсонской области. В частности, речь идет об участках в районе Антоновских мостов и дороге между оккупированными Олешками и Новой Каховкой.

Подробнее о том, что такое непрерывный контроль и чем сложившаяся ситуация грозит оккупационным войскам, можно узнать в материале РБК-Украина.

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