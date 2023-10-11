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На оккупированных территориях боевики начали домогаться детей во время охраны школ, - ЦНС

Среда 11 октября 2023 15:55
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На оккупированных территориях боевики начали домогаться детей во время охраны школ, - ЦНС Иллюстративное фото: на оккупированных территориях боевики начали домогаться детей во время охраны школ (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россияне, нанявшие охранять школы на временно оккупированных территориях Украины, начали проявлять неправомерное поведение в отношении детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

В частности, россияне наняли для "обеспечения порядка" в захваченных школах на оккупированных территориях были привлечены боевики из многочисленных частных охранных компаний из России, в частности, таких, как "Казачья сотня" из белгородской области.

По словам местных, боевики нередко находятся в нетрезвом состоянии и пристают к школьникам из-за внешнего вида. Обычно им не нравится одежда, стрижка или крашеные волосы.

Также зафиксированы случаи не только словесных претензий, но рукоприкладство и противоправные обыски. Именно во время обысков школьники стали жертвами сексуальных притязаний со стороны так называемых "хранителей".

Из-за вышеупомянутых конфликтов с местным населением подполье уже ликвидировало 4-х "казаков" в Запорожье.

"Центр Национального Сопротивления получил перечень всех российских охранных компаний, привлеченных на оккупированных территориях, и всех принимающих в этом непосредственное участие боевиков. Украинское подполье следит за всеми захватчиками, и никто из них не избежит неизбежной расплаты", - пишет ЦНС.

РФ использует дроны для атак на Украину

Британская разведка сообщила, что иранская помощь России в войне против Украины включала в себя сотни беспилотных летательных аппаратов и артиллерийские боеприпасы.Иранские дроны-камидзе были ключевым элементом российской кампании по нанесению дальних ударов по Украине.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что российские оккупанты планируют увеличить производство беспилотников-камикадзе типа "Шахед". Об этом свидетельствуют данные разведки.

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