На окупованих територіях батькам погрожують відібрати дітей, якщо ті не мають громадянства РФ

Так звані окупаційні "органи опіки" будуть забирати дітей, якщо їх батьки не оформили для них російське громадянство.

Батькам дітей, що вимушені ходити до ворожих шкіл, дали "час на роздуми" до кінця жовтня. Вони стоять перед вибором, або дитина стає громадянином Росії, або дані про неї потраплять до окупаційних "органів опіки".

Після чого дитину, відповідно, можуть примусово забрати у батьків та віддати у притулок, а потім у прийомну сім’ю.

Депортація українських дітей

Наприкінці червня перша леді України Олена Зеленська заявляла, що Росія вивезла з України близько 19,5 тисяч дітей. Процес їх повернення складний та тривалий, адже росіяни відмовляються сприяти чи хоч якось допомагати.

Зазначимо, що саме через депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

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