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В окупованих Севастополі та Алушті зникло світло

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Севастополь, П'ятниця 16 червня 2023 22:47
В окупованих Севастополі та Алушті зникло світло Фото: в окупованому Криму проблеми зі світлом (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В окупованому Севастополі та Алушті зникло світло. Окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що нібито відключилася автоматика на підстанції "Севастополь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"У половині Севастополя зникло світло. На карті видно, що електропостачання припинено в більшій частині Гагарінського, у Ленінському та південній частині Нахімовського району. У Балаклаві та районі світло є", - йшлося в повідомленні.

Крім того, є інформація, що світло також відсутнє і в Алушті. Однак попри відсутність світла в місті ходять тролейбуси.

Развожаєв повідомив, що фахівці працюють над відновленням електропостачання споживачам Севастополя.

"Їм знадобиться кілька годин. На місці зараз працює мій заступник Євген Сергійович Горлов", - пояснив окупант.

Ситуація в Криму

Останнім часом окупаційна влада Криму все частіше почала заявляти про роботу ППО та атаки дронів. На тимчасово окупованому півострові побільшали випадки вибухів чи стрілянин.

Зокрема, 13 червня, чули гучний вибух у Кіровському районі. А 11 червня через вибух у Криму було пошкоджено ділянку залізничного полотна.

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