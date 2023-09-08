В окупованих Пологах знищено штаб "Єдиної Росії", - мер Мелітополя

За його словами, штаб було знищено у момент, коли результати так званих "виборів" "малювали" там члени партії з Пензи.

Фото: у Пологах пролунав вибух у штабі "Єдиної Росії" (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

При цьому, як уточнив міський голова, до Мелітополя почали звозити поранених та вбитих внаслідок вибуху.

"Вибори" в окупації

Нагадаємо, з 8 по 10 вересня росіяни проводять в окупації так звані "вибори". У такий спосіб вони хочуть узаконити свій контроль над українськими територіями.

При цьому брати участь у "голосуванні" дозволяють навіть тим українцям, які не мають російського паспорта.

Постпред України при ООН уже закликав міжнародне співтовариство запровадити жорсткі санкції проти Росії у відповідь на такі дії.