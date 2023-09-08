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В оккупированных Пологах уничтожен штаб "Единой России", - мэр Мелитополя

Иллюстративное фото: в оккупированных Пологах уничтожен штаб "Единой России" (twitter.com)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном городе Пологи Запорожской области сегодня, 8 сентября, был уничтожен штаб партии "Единая Россия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

По его словам, штаб был уничтожен в момент, когда результаты так называемых "выборов" "рисовали" там члены партии из Пензы. 

Фото: в Пологах прогремел взрыв в штабе "Единой России" (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

При этом, как уточнил городской глава, в Мелитополь начали свозить раненых и убитых в результате взрыва. 

"Выборы" в оккупации

Напомним, с 8 по 10 сентября россияне проводят в оккупации так называемые "выборы". Таким образом они хотят узаконить свой контроль над украинскими территориями. 

При этом принимать участие в "голосовании" разрешают даже тем украинцам, у которых нет российского паспорта. 

Постпред Украины при ООН уже призвал международное сообщество ввести жесткие санкции против России в ответ на такие действия

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Российская ФедерацияМелитопольЗапорожская областьВзрывВойна России против Украины