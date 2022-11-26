ua ru
Сб, 26 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В оккупированных Пологах обнаружили локацию, где россияне держат пленных военных, - Генштаб

Новина українською →
Роды, Суббота 26 ноября 2022 21:09
В оккупированных Пологах обнаружили локацию, где россияне держат пленных военных, - Генштаб Фото: В оккупированных Пологах обнаружили локацию, где россияне держат пленных военных (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В оккупированном городе Пологи (Запорожская область) россияне содержат пленных военных ВСУ и гражданских лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"В городе Пологи, на временно занятой территории Запорожской области, обнаружено место содержания пленных военнослужащих сил обороны и гражданских граждан", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Генштабе, гражданских задержали по обвинению в сотрудничестве с силовыми структурами Украины. Город Пологи находится в 10 километрах от линии фронта.

В оккупированных Пологах обнаружили локацию, где россияне держат пленных военных, - Генштаб

Напомним, что россияне продолжают массово брать в плен гражданских из Мелитополя. Оккупанты совершают настоящие зверства по отношению к пленным.

ВСУ уничтожили российский ракетный комплекс, из которого убили младенца в Вольнянске.

Российские кафиры превращают учебные заведения на временно оккупированных территориях Запорожской области в казармы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область Генштаб ВСУ Война в Украине
NEWS
Не больше 5 часов. Киевлянам обещают снизить продолжительность отсутствия света
Не больше 5 часов. Киевлянам обещают снизить продолжительность отсутствия света
DAILY
На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины