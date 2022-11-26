В оккупированных Пологах обнаружили локацию, где россияне держат пленных военных, - Генштаб

Фото: В оккупированных Пологах обнаружили локацию, где россияне держат пленных военных (GettyImages)

В оккупированном городе Пологи (Запорожская область) россияне содержат пленных военных ВСУ и гражданских лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.