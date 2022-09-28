UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В окупованих Херсоні та Мелітополі чули вибухи

Фото: В окупованих Херсоні та Мелітополі чули вибухи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У тимчасово окупованих Херсоні та Мелітополі місцеві жителі повідомили про вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Жителі Мелітополя та Мелітопольського району повідомляють про 8 гучних вибухів", - заявив очільник міста.

За його словами, вони пролунали у південному напрямку від Мелітополя.

"У Херсоні чутно вибухи", - повідомляють кореспонденти "Суспільне".

Офіційної інформації стосовно вибухів в обласному центрі поки що немає.

Нагадаємо, що сьогодні в Херсоні повідомляли про вибухи. Telegram-канали повідомляли про можливі вибухи в районі Антонівки, розташоване селище неподалік самого міста.

Раніше, в Мелітополі пролунав гучний вибух. За попередньою інформацією, після вибуху стало відомо про займання авто в північній частині міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонМелітопольВійна в Україні