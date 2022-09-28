В окупованих Херсоні та Мелітополі чули вибухи

У тимчасово окупованих Херсоні та Мелітополі місцеві жителі повідомили про вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Мелітопольського міського голови Івана Федорова.
"Жителі Мелітополя та Мелітопольського району повідомляють про 8 гучних вибухів", - заявив очільник міста.
За його словами, вони пролунали у південному напрямку від Мелітополя.
"У Херсоні чутно вибухи", - повідомляють кореспонденти "Суспільне".
Офіційної інформації стосовно вибухів в обласному центрі поки що немає.
Нагадаємо, що сьогодні в Херсоні повідомляли про вибухи. Telegram-канали повідомляли про можливі вибухи в районі Антонівки, розташоване селище неподалік самого міста.
Раніше, в Мелітополі пролунав гучний вибух. За попередньою інформацією, після вибуху стало відомо про займання авто в північній частині міста.
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