В оккупированных Херсоне и Мелитополе слышали взрывы

Во временно оккупированных Херсоне и Мелитополе местные жители сообщили о взрывах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

Официальной информации о взрывах в обласном центре пока нет.

По его словам, они раздались в южном направлении от Мелитополя.

Напомним, что сегодня в Херсоне сообщали о взрывах. Telegram-каналы сообщали о возможных взрывах в районе Антоновки, расположенном поселке недалеко от самого города.

Ранее в Мелитополе раздался громкий взрыв. По предварительной информации, после взрыва стало известно о возгорании авто в северной части города.

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