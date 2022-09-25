У Мелітополі пролунав гучний вибух: що відомо
Сьогодні, 25 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) місцеві мешканці почули гучний вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова у Telegram.
Він уточнив, що, за попередньою інформацією, після вибуху стало відомо про займання авто в північній частині міста.
Федоров додав, що зараз він збирає детальнішу інформацію про інцидент.
Оновлено 18:10
Федоров додав, що у Мелітополі одне авто повністю згоріло після вибуху.
Нагадаємо, вчора, 24 вересня,у Мелітополі також пролунав вибух, який, ймовірно, був наслідком роботи українських сил опору.
Також ми писали, що сьогодні у Мелітополі були чутні вибухи.
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