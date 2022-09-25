У Мелітополі пролунав гучний вибух: що відомо

Сьогодні, 25 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) місцеві мешканці почули гучний вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова у Telegram.

Він уточнив, що, за попередньою інформацією, після вибуху стало відомо про займання авто в північній частині міста.

Федоров додав, що зараз він збирає детальнішу інформацію про інцидент.

Оновлено 18:10

Федоров додав, що у Мелітополі одне авто повністю згоріло після вибуху.