В окупованих Донецьку та Макіївці пролунали потужні вибухи (фото)

Вибухи у Макіївці

Місцеві мешканці опублікували фото, на яких за їх словами і є наслідки "прильотів" в окупованому місті.

Вибухи у Донецьку

Також місцеві Telegram-канали публікують фотографії та відео наслідків влучань в місті.

На одному з відео можна побачити потужний вибух.

Ситуація на окупованій частині Донецької області

Донецьк і Макіївка окуповані військами РФ ще з 2014 року. Після повномасштабного вторгнення в цих населених пунктах дедалі частіше почали лунати вибухи, неодноразово знищували ворожі склади зі зброєю.