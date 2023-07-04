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В оккупированных Донецке и Макеевке прогремели мощные взрывы (фото)

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Донецкая область, Вторник 04 июля 2023 21:50
В оккупированных Донецке и Макеевке прогремели мощные взрывы (фото) Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В оккупированных Донецке и Макеевке сегодня, 4 июля, прогремели мощные взрывы. Местные жители уже опубликовали последствия попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Взрывы в Макеевке

Местные жители опубликовали фото, на которых, по их словам, и есть последствия "прилетов" в оккупированном городе.

Взрывы в Донецке

Также местные Telegram-каналы публикуют фотографии и видео последствий попадания в городе.

На одном из видео можно увидеть мощный взрыв.

Ситуация на оккупированной части Донецкой области

Донецк и Макеевка оккупированы войсками РФ еще с 2014 года. После полномасштабного вторжения в этих населенных пунктах все чаще стали раздаваться взрывы, неоднократно уничтожали вражеские склады с оружием.

Напомним, что недавно во временно оккупированной Ясиноватой Донецкой области прогремели взрывы в районе железнодорожного вокзала.

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