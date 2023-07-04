В оккупированных Донецке и Макеевке прогремели мощные взрывы (фото)
В оккупированных Донецке и Макеевке сегодня, 4 июля, прогремели мощные взрывы. Местные жители уже опубликовали последствия попадания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Взрывы в Макеевке
Местные жители опубликовали фото, на которых, по их словам, и есть последствия "прилетов" в оккупированном городе.
Взрывы в Донецке
Также местные Telegram-каналы публикуют фотографии и видео последствий попадания в городе.
На одном из видео можно увидеть мощный взрыв.
Ситуация на оккупированной части Донецкой области
Донецк и Макеевка оккупированы войсками РФ еще с 2014 года. После полномасштабного вторжения в этих населенных пунктах все чаще стали раздаваться взрывы, неоднократно уничтожали вражеские склады с оружием.
Напомним, что недавно во временно оккупированной Ясиноватой Донецкой области прогремели взрывы в районе железнодорожного вокзала.
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