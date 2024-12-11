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Окупована Росією Абхазія залишилася без світла

Фото: Абхазія повністю залишилася без світла (flickr.com.paata)
Автор: Олександр Білоус

Жителям окупованої Росією Абхазії відключили світло. Інгурська гідроелектростанція зупинена через нестачу води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву компанію "Чорноморенерго" .

Компанія оприлюднила графік, згідно з яким світло абонентам включать з 07:00 до 21:00 всього на 1 годину 24 хвилини.

Раніше "Чорноморенерго" повідомило про вимушене призупинення роботи Інгурської гідроелектростанції "у зв'язку з критичним рівнем води у водосховищі та недостатнім припливом води".

За даними місцевих видань, з 9 грудня електропостачання було безперебійним лише у нічний час.

Окупаційна адміністрація повідомляла, що ситуація може погіршитися, якщо не буде знайдено коштів для оплати російського перетікання.

"Інгурі ГЕС" - найпотужніша гідроелектростанція Грузії. Її ввели в експлуатацію 1978 року. Гребля, водоприймач та частина тунелю знаходяться на території, яка контролюється грузинською владою; частина тунелю, пульт управління та будівля ГЕС – на абхазькій стороні. Абхазія безоплатно отримує 40% електроенергії, виробленої на станції протягом року.

Росія окупувала Абхазію на початку 1990-х років і розмістила там свої військові бази. Ця частина Грузії занепала.

 

Зазначимо, криза загрожує й іншому окупованому Росією регіону . У Придністров'ї (Молдова) запровадили надзвичайний економічний стан у зв'язку з ризиком припинення постачання до регіону російського газу.

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