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Оккупированная Россией Абхазия осталась без света

Фото: Абхазия полностью осталась без света (flickr.com.paata)
Автор: Александр Белоус

Жителям оккупированной Россией Абхазии отключили свет. Ингурская гидроэлектростанция остановлена из-за недостатка воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную компанию "Черноморэнерго".

Компания обнародовала график, согласно которому свет абонентам включат с 07:00 до 21:00 всего на 1 час 24 минуты.

Ранее "Черноморэнерго" сообщило о вынужденной приостановки работы Ингурской гидроэлектростанции "в связи критическим уровнем воды в водохранилище и недостаточным притоком воды".

По данным местных изданий, с 9 декабря электроснабжение было бесперебойным лишь в ночное время.

Оккупационная администрация сообщала, что ситуация может усугубиться, если не будут найдены средства для оплаты российского перетока.

"Ингури ГЭС" - самая мощная гидроэлектростанция Грузии. Ее ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина, водоприемник и часть тоннеля находятся на территории, которая контролируется грузинскими властями; часть тоннеля, пульт управления и здание ГЭС - на абхазской стороне. Абхазия бесплатно получает 40% электроэнергии, выработанной на станции в течение года.

Россия оккупировала Абхазию в начале 1990-х годов и разместила там свои военные базы. Эта часть Грузии пришла в экономический упадок.

 

Отметим, кризис грозит и другому оккупированному Россией региону. В Приднестровье (Молдова) ввели чрезвычайное экономическое положение в связи с риском прекращения поставок в регион российского газа.

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