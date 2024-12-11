Оккупированная Россией Абхазия осталась без света

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную компанию "Черноморэнерго" .

Компания обнародовала график, согласно которому свет абонентам включат с 07:00 до 21:00 всего на 1 час 24 минуты.

Ранее "Черноморэнерго" сообщило о вынужденной приостановки работы Ингурской гидроэлектростанции "в связи критическим уровнем воды в водохранилище и недостаточным притоком воды".

По данным местных изданий, с 9 декабря электроснабжение было бесперебойным лишь в ночное время.

Оккупационная администрация сообщала, что ситуация может усугубиться, если не будут найдены средства для оплаты российского перетока.

"Ингури ГЭС" - самая мощная гидроэлектростанция Грузии. Ее ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина, водоприемник и часть тоннеля находятся на территории, которая контролируется грузинскими властями; часть тоннеля, пульт управления и здание ГЭС - на абхазской стороне. Абхазия бесплатно получает 40% электроэнергии, выработанной на станции в течение года.

Россия оккупировала Абхазию в начале 1990-х годов и разместила там свои военные базы. Эта часть Грузии пришла в экономический упадок.