UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Окупована частина Запорізької області залишилася без світла: ворог скаржиться на блекаут

Фото: причина відсутності електропостачання невідома (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Увечері в четвер, 17 липня, в окупованій частині Запорізької області зникло світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram так званого "губернатора" Запорізької області Євгена Балицького.

"Часткове відключення електропостачання в Запорізькій області", - пише колаборант Балицький.

За його словами, без світла залишилися Мелітополь, Енергодар, а також Василівський, Якимівський, Чернігівський, Приморський, Приазовський, Куйбишевський і Кам'янсько-Дніпровський райони.

"Причини відключення уточнюються", - додав так званий представник "влади", призначений росіянами.

Відсутність світла в окупації

Нагадаємо, на початку червня російські Telegram-канали і так звана "місцева влада" - писали про масове відключення світла на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей.

Причиною цього стала нібито атака невідомих дронів, які пошкодили електропідстанцію в тимчасово окупованому Мелітополі та в Генічеському районі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька областьБлекаут