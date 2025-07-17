Оккупированная часть Запорожской области осталась без света: враг жалуется на блэкаут

Отсутствие света в оккупации

Напомним, в начале июня российские Telegram-каналы и так называемые "местные власти" - писали о массовом отключении света на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.

Причиной этого стала якобы атака неизвестных дронов, которые повредили электроподстанцию во временно оккупированном Мелитополе, и в Геническом районе.

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