Окупаційного "поліцейського" з Ізюма засудили до 12 років в'язниці
Мешканець Ізюма в Харківській області співпрацював з окупантами і працював "поліцейським" у захопленому місті. Суд засудив його до 12 років в'язниці за колабораційну діяльність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Деталі справи
В середині червня 2022 року під час окупації міста Ізюм місцевий мешканець пішов на співпрацю із загарбниками.
Він обійняв посаду так званого "поліцейського патрульно-постової служби" в "Ізюмському районному управлінні поліції", що створили окупанти.
Чим займався колаборант
Переважно засуджений займався охороною адміністративної будівлі псевдоправоохоронного органу у будні з 9 до 17 години та з 9 до 14 години у вихідні, а також вносив у спеціальний журнал дані про відвідувачів.
"Крім зарплатні, так званий "поліцейський" отримував від окупантів гуманітарну і матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч російських рублів", - йдеться у повідомленні.
Як його покарали
Після деокупації міста його викрили правоохоронці. Під час судового розгляду чоловік свою вину не визнав і стверджував, що обійняв посаду "правоохоронця" під тиском. За його словами, нібито російські військові погрожували йому насильством і фізичною розправою.
Фото: Колаборант (facebook.com/pgo.gov.ua)
Суд визнав винним 39-річного чоловіка в колабораційній діяльності. Йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також його позбавлено права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 10 років.
Колаборанти і зрадники в Харкові та області
Правоохоронні органи продовжують виявляти громадян, які співпрацювали або продовжують допомагати РФ вести війну проти України.
Раніше повідомлялось, що мешканка селища Великий Бурлук у Харківській області під час окупації частини регіону почала вивозити зерно в Бєлгородську область РФ. Правоохоронці оголосили їй підозру в колабораційній діяльності.
Також контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові ще одного ворожого інформатора, який збирав для спецслужб Росії дані про Сили оборони України на території регіону.
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