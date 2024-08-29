Окупаційним "прокурорам" Бердянська оголосили підозри за "зачистки" цивільних

За даними СБУ, йдеться про військового прокурора окупаційної адміністрації Росії у Бердянську полковника Олександра Корнєєва і двох його підлеглих: заступника окупаційного прокурора Євгена Свістунова та начальника слідчого відділу окупаційного угруповання РФ Дениса Шеховця.

За даними слідства, фігуранти організували окремі загони росіян, які викрадали мешканців тимчасово окупованого міста.

Як зазначається, окупанти називали це так званими "зачистками" цивільного населення, у ході яких намагалися виявити та ув’язнити учасників руху опору в регіоні.

До складу цих загонів входили представники російських спецслужб, Росгвардії та місцеві колаборанти, які "здавали" адреси українських патріотів.

Ув’язнених людей піддавали жорстоким тортурам з використанням електричного струму, а також тривалий час залишали без їжі та води.

У більшості випадків Корнєєв разом з підлеглими особисто брав участь у "нальотах" на помешкання жителів Бердянська, викрадав їх та катував. Таким чином росіяни намагалися схилити потерпілих до співпраці з окупаційною адміністрацією країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Корнєєву, Свістунову та Шеховцю про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти та покарати зловмисників за вчинені злочини проти громадян України.