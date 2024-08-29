Оккупационным "прокурорам" Бердянска объявили подозрения за "зачистки" гражданских

По данным СБУ, речь идет о военном прокуроре оккупационной администрации России в Бердянске полковнике Александре Корнееве и двух его подчиненных: заместителе оккупационного прокурора Евгении Свистунове и начальнике следственного отдела оккупационной группировки РФ Денисе Шеховце.

По данным следствия, фигуранты организовали отдельные отряды россиян, которые похищали жителей временно оккупированного города.

Как отмечается, оккупанты называли это так называемыми "зачистками" гражданского населения, в ходе которых пытались выявить и посадить участников движения сопротивления в регионе.

В состав этих отрядов входили представители российских спецслужб, Росгвардии и местные коллаборационисты, которые "сдавали" адреса украинских патриотов.

Заключенных людей подвергали жестоким пыткам с использованием электрического тока, а также долго оставляли без пищи и воды.

В большинстве случаев Корнеев вместе с подчиненными лично участвовал в "налетах" на жилье жителей Бердянска, похищал их и пытал. Таким образом, россияне пытались склонить пострадавших к сотрудничеству с оккупационной администрацией страны-агрессора.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Корнееву, Свистунову и Шеховцу о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

В настоящее время продолжаются комплексные меры, чтобы найти и наказать злоумышленников за совершенные преступления против граждан Украины.