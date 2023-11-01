Окупаційна "влада" Ялти відвідала Туреччину. У МЗС різко відреагували

Представники так званої "адміністрації" тимчасово окупованої Ялти приїхали до Туреччини на засідання Міжнародної організації об'єднаних міст та місцевих влад. Україна чекає на пояснення від Анкари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка у Facebook .

Він розповів, що окрім відвідування засідання Міжнародної організації об'єднаних міст та місцевої влади, окупанти обговорювали можливість встановлення побратимських відносин з муніципальним районом Бейлікдюзю міста Стамбул.

"Сприймаємо цю ситуацію з надзвичайною серйозністю. МЗС України вже запросило офіційні пояснення турецької сторони щодо статусу візиту представників російської окупаційної адміністрації", - зазначив Ніколенко.

Спікер МЗС нагадав, що Крим - це частина території України, яка тимчасово окупована. Водночас, згідно з резолюціями Генасамблеї ООН, будь-які сторони повинні утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму. Це стосується й контактів з окупаційними адміністраціями.

"Очікуємо, що влада Туреччини, яка підтримує територіальну цілісність України, належним чином відреагує на російську провокацію і не допускатиме її повторення в майбутньому", - додав Ніколенко.

Варто зауважити, що Туреччина не визнає "анексію" Криму Росією.

При цьому президент Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що реакція світу на окупацію півострова була недостатньою. Інакше поточної війни можна було уникнути, вважає глава турецької держави.