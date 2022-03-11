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Если бы мир отреагировал на вторжение в Крым в 2014, то войны бы не было, - Эрдоган

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Пятница 11 марта 2022 22:31
Если бы мир отреагировал на вторжение в Крым в 2014, то войны бы не было, - Эрдоган Фото: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что реакция всего мира на вторжение в Крым в 2014 году помогла бы избежать войны в Украине сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова на церемонии открытия Анталийского дипломатического форума, которые цитирует Укринформ.

По словам Эрдогана, недостаточная реакция мирового сообщества на вторжение и оккупацию Крыма в 2014 году, привела к нынешней агрессии России против Украины.

"Если бы весь Запад и весь мир подняли свой голос против вторжения в Крым в 2014 году, столкнулись ли мы с сегодняшней картиной? Но молчавшие об оккупации Крыма сейчас уже что-то говорят. Разве справедливость действует в одной части этого мира и недействительна в другой части? Что это за мир?" – сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что к сожалению, международное сообщество не проявило необходимой чувствительности и не предоставило необходимой поддержки для устранения этой несправедливости.

Также президент Турции убежден, что нынешней российской агрессии против Украины можно было бы избежать, если бы все дипломатические инструменты ранее применялись более эффективно.

"Сегодня мы сталкиваемся с разрушительными и болезненными последствиями проблем, которые можно решить дипломатическим путем, если вовремя проявить сильную волю.

Когда мы видим, как мирные жители покидают свои дома, дети, исполненные страха и тревоги, города в руинах, невинные гибнут, наша печаль растет в геометрической прогрессии", - подчеркнул Эрдоган.

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