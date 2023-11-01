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Оккупационные "власти" Ялты посетили Турцию. В МИД резко отреагировали

Киев, Среда 01 ноября 2023 21:06
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Оккупационные "власти" Ялты посетили Турцию. В МИД резко отреагировали Фото: Олег Николенко, спикер МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Представители так называемой "администрации" временно оккупированной Ялты приехали в Турцию на заседание Международной организации объединенных городов и местных властей. Украина ждет объяснений от Анкары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко в Facebook.

Он рассказал, что помимо посещения заседания Международной организации объединенных городов и местных властей, оккупанты обсуждали возможность установления побратимских отношений с муниципальным районом Бейликдюзю города Стамбул.

"Воспринимаем эту ситуацию с чрезвычайной серьезностью. МИД Украины уже запросил официальные объяснения турецкой стороны о статусе визита представителей российской оккупационной администрации", - отметил Николенко.

Спикер МИД напомнил, что Крым - это часть территории Украины, которая временно оккупирована. В то же время, согласно резолюциям Генассамблеи ООН, любые стороны должны воздерживаться от действий, которые могут подвергнуть сомнению статус Крыма. Это касается и контактов с оккупационными администрациями.

"Ожидаем, что власти Турции, которые поддерживают территориальную целостность Украины, должным образом отреагируют на российскую провокацию и не будут допускать ее повторения в будущем", - добавил Николенко.

Стоит заметить, что Турция не признает "аннексию" Крыма Россией.

При этом президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что реакция мира на оккупацию полуострова была недостаточной. В ином случае текущей войны можно было избежать, считает глава турецкого государства.

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