Оккупационные "власти" Ялты посетили Турцию. В МИД резко отреагировали
Представители так называемой "администрации" временно оккупированной Ялты приехали в Турцию на заседание Международной организации объединенных городов и местных властей. Украина ждет объяснений от Анкары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко в Facebook.
Он рассказал, что помимо посещения заседания Международной организации объединенных городов и местных властей, оккупанты обсуждали возможность установления побратимских отношений с муниципальным районом Бейликдюзю города Стамбул.
"Воспринимаем эту ситуацию с чрезвычайной серьезностью. МИД Украины уже запросил официальные объяснения турецкой стороны о статусе визита представителей российской оккупационной администрации", - отметил Николенко.
Спикер МИД напомнил, что Крым - это часть территории Украины, которая временно оккупирована. В то же время, согласно резолюциям Генассамблеи ООН, любые стороны должны воздерживаться от действий, которые могут подвергнуть сомнению статус Крыма. Это касается и контактов с оккупационными администрациями.
"Ожидаем, что власти Турции, которые поддерживают территориальную целостность Украины, должным образом отреагируют на российскую провокацию и не будут допускать ее повторения в будущем", - добавил Николенко.
Стоит заметить, что Турция не признает "аннексию" Крыма Россией.
При этом президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что реакция мира на оккупацию полуострова была недостаточной. В ином случае текущей войны можно было избежать, считает глава турецкого государства.
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